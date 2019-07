Visit Nordvest: - Romsdalseggenbussen er blant bestselgerne

Nyheter

- Vi gleder oss over at vi ser en stor økning i aktivitets- og utfluktsbookinger, og det vil også si at de gjestene som kommer til vår region legger igjen mer penger, sier reiselivssjef Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest i en pressemelding.

Romsdalgseggenbussen er en bestselger.

- Ser vi på konkrete tall, så er det rundtur til Grip og bussen til Romsdalseggen som selger desidert best via våre nettsider, men også rundturene til Fram; med sitt «Travel like the locals»-konsept har mer salg hittil i år sammenlignet med fjoråret. Totalt har vi solgt turer og aktiviteter for rundt en halv million kroner hittil i år, noe som er en økning på nesten 50% i forhold til fjor. Verdiskapingen lokalt er et meget viktig punkt for oss, og vi er glade for å se at trenden med å delta på turer og aktiviteter i vår region er økende., sier hun.

Synnøve Henden, som jobber som produktsjef i Visit Nordvest, sier også at det er litt for tidlig å konkludere med at sommertallene for hotell og camping også blir bra i 2019. Men vi ser allerede nå at det er bra tall hittil og at prognosene for resten av sommeren ser lovende ut.

– Det er viktig å tilby attraktive aktiviteter og utflukter til de som besøker regionen. Aktivitetene er ikke bare for tilreisende turister, men er også interessante for oss som bor her, konkluderer Henden med.

Visit Nordmøre og Romsdal er det regionale destinasjonsselskapet for Nordmøre og Romsdal.

- Vi jobber målrettet for å få flere til å komme til regionen, være her lenger og ikke minst legge igjen mer penger, sier reiselivssjef Torunn Dyrkorn.

- Det er helt klart Atlanterhavsveien og Trollstigen som er våre største trekkplaster her, og det er denne trafikken vi ønsker skal gi enda mer avkastning til det lokale næringsliv i regionen. Vi ser at både Atlanterhavsveien og Trollstigen er en utrolig viktige faktorer, både når vi ser på trafikken på våre websider, antall presseoppslag som resultat av at vi har hatt journalister og bloggere på besøk, og ikke minst at selveste James Bond har valgt å legge noe av innspillingen til neste film nettopp i vår region, sier hun.