Statens vegvesen ønsker å innføre restriksjoner på rasteplassene: – Sier ikke nei til bobiler

Det er forholdsvis rolig på parkeringsplassen under Trollveggen tirsdag formiddag, når Åndalsnes Avis kommer på besøk. Flere privatbiler, noen få bobiler og campingvognbilister. Men ingen trailere. Vi har tatt turen for å høre hva eierne av besøkssenteret mener om restriksjonene Statens vegvesen har gått ut med vedrørende parkering på rasteplassen de eier. Ifølge media skal bobiler kun få lov å parkere på plassen i to timer.