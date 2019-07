Har tjent inn én milliard kroner på 70 år

Nyheter

Den gule betongbygningen nede ved den brusende elva på Verma har huset en av grunnpilarene for det meste av næringslivet og privat velstand i Rauma gjennom to mannsaldre. Verma kraftstasjon har levert en stor del av den elektriske krafta som har gjort det mulig å utvikle et moderne næringsliv og gi strøm og varme til nærmere 8.000 mennesker.