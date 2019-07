Auka bevegelse i Veslemannen i natt

Nyheter

NVE fortel i dagsrapporten tysdag at det var auka bevegelse i fjellet i natt.

- Hastigheita i fjellpartiet har vore uendra den siste tida, men regnvær i går kveld og natt førte til at denne auka og det var steinsprang. Etter at det blei opphaldsvær i morgontimane har hastigheita avtatt noko, men den er likevel høgare enn før regnværet. No er hastigheita opptil 200 mm/døgn i øvre del av området, og omlag 15 mm/døgn i frontpartiet.

Faregraden er på gult, men NVE åtvarar om at heving kan skje raskt:

- I år har det vore store bevegelsar tidligere enn normalt, noko som tyder på dårlegare stabilitet. Fjellpartiet akselererer raskt, også når det berre er små nedbørsmengder. Heving av farenivå kan difor skje relativt raskt.