Norske bedrifter kan løse medisinmangel med egenproduksjon

Nyheter

– Vi kan kjøpe inn råvarer til de viktigste medisinene. Så kan vi være klare til å lage medisinene selv dersom det blir mangel på dem, sier Leif Rune Skymoen i Curida til NRK.

Medisinprodusenten i Elverum mener det både blir billigere og bedre fordi de kan kjøpe inn råvarer istedenfor ferdig medisin, samt at råvarene har lenger holdbarhet. Medisinene norske produsenter kan lage, må imidlertid ikke være beskyttet av patent, men det er også her mangelen er størst i dag.

Skymoen i Curida foreslår at norske medisinprodusenter får penger til å kjøpe råvarer og at de stanser den vanlige produksjonen for å lage medisinene som trengs dersom det oppstår en mangelsituasjon. Han beregner en produksjonstid på to-tre øker før medisinen kan være klar.

De siste årene har tilfeller av medisinmangel doblet seg hvert år, ifølge VG. I fjor ble det meldt inn 684 mangeltilfeller til Legemiddelverket, og i år ligger vi an til en dobling.

Helsedirektoratet skal levere en rapport om norsk egenproduksjon til høsten.

– Direktoratet skal også se nærmere på innkjøp av virkestoff og råvarer for produksjon av definerte legemidler, svarer statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til NRK.