Døving-brødrene pusta hverandre i nakken, men seieren gikk til Lørenskog og Nordstrand

- Vi bytta på å lede. Jeg sliter med svømminga, så jeg lå langt bak broder'n etter svømminga i havnebassenget. Etter at syklinga var ferdig på toppen av Trollstigen lå jeg fortsatt noe bak, men etter et par kilometer innover fjellet nådde jeg han igjen. Da virka han temmelig sluttkjørt, forteller Kaj-Andre Døving til Åndalsnes Avis.

Sjøl om han ble nummer fem i fjor og tok sjuendeplassen i år, er han veldig godt fornøyd med årets prestasjon, der han også satte ny personlig rekord med tida 2:26:02.

Lillebror Per-Johnny Døving sprang inn til 2:32:38, som ga han en 11. plass på resultatlista. Dermed stod brødrene Døving for den sterkeste raumaprestasjonen under årets konkurranse, som hadde 200 påmeldte deltakere totalt.

Slo løyperekorden med nesten 12 minutter

Marit Vala fra Nordstrand IF sto nok for den aller råeste enkeltprestasjonen under årets Trollveggen Triathlon. Hun sprang inn på tida 2:33:55, som er nesten 12 minutter bedre enn den gamle løyperekorden på damesida.

- Det er jeg naturligvis kjempefornøyd med. Det er en kraftig forbedring fra da jeg deltok her for tre år siden, sier Marit Vala til Åndalsnes Avis.

Trener fem til sju ganger i uka

Nordstrand-løperen trener fem til sju ganger i uka, og følte seg godt forberedt til lørdagens knallharde trippeløvelse fra havnebassenget i Åndalsnes, via Isterdalen og Trollstigen på sykkel, før den siste timen med løpeskoa fram til målgang ved Stabbeskaret ved Trollveggen.

- Jeg er naturligvis veldig fornøyd med prestasjonen rent sportslig, men jeg er kanskje enda mere fornøyd med totalopplevelsen. Trollveggen Triathlon er en fantastisk opplevelse i et spektakulært landskap, det er profesjonelt arrangert - og det er mye publikum og turister, sier årets vinner på damesida, som bestemte seg allerede for tre år siden at neste gang muligheten var der, så ville hun tilbake til triathlonkonkurransen i Romsdalen.

De to andre pallplassene i kvinneklassen, ble tatt av Jannicke Fundingsrud fra Drøbak Multisport - som fra tidligere har sølv og bronse fra Trollveggen Triathlon - og Ingeborg Treu Røe fra Vørterultra.

Sterke prestasjoner også herresida

På herresida var det også sterke tider å melde om.

Espen Helgesen fra Lørenskog CK vant på tida 2:11:15, foran Mathias Almenningen fra Oslotudentenes IK på tida 2:16:36 og Eystein Relling fra Byneset IL på 2:22:54.

Av våre lokale utøvere er brødrene Kaj-Andre og Per-Johnny Døving allerede nevnt, som altså hadde de to sterkeste raumaprestasjonene under årets konkurranse med henholdsvis 2:26:05 og 2:32:38.

- Jeg er som sagt veldig godt fornøyd med å sette ny personlig rekord. Jeg skulle jo gjerne fått trent enda mer, det blir kanskje bare fem-seks timar i uka, men det gikk likevel ganske greit i dag. Jeg greide å holde ganske jevn stim hele vegen, både i sykle- og løpedelen. Det er svømminga jeg sliter klart mest med, sier Kaj-Andre Døving til Åndalsnes Avis.

Av andre lokale utøvere blant de 50 beste av totalt 127 startende på herresida, noterte vi oss følgende plasseringer:

21. plass: Runar Ødegård, Gjerdsetbygda / Vistdal IL (2:37:23)

29. plass: Erlend Siem, Gjerdsetbygda / Oslo (2:41:34)

36. plass: Kennet Dahle, Isfjorden IL (2:47:25)

43. plass: Ole Johan Sæther, Isfjorden IL (2:51:22)

46. plass: Kjetil Heinåli, Isfjorden IL (2:52:51)

48. plass: Andre Kristoffersen, Rauma SK (2:56:30)