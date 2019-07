- Det er du sjøl som er kunsten

Nyheter

Morten Nygård er forfatter og kunstner, og jobber som veileder innen Ennead-metoden. Nå er han for tredje gang med i Kunst i natur-prosjektet under Norsk Fjellfestival, der han har slått opp et stort ekspedisjonstelt på Litlefjellet og inviterer gjester på besøk.