Operakonserten: - Vi er ikke bekymret for sikkerheten

Styrelederen i fjellfestivalen legger ikke skjul på at hun som ansvarlig for arrangementet kjenner på en smule nervøsitet før torsdagens operakonsert på Rampestreken.

- Øret, øyet, hjertet og sjela vil bli tilfredsstilt Den italienske operasangeren Michele Manfré er på plass i Romsdalen og gleder seg stort til kveldens opptreden på Rampestreken oppunder toppen på Nesaksla.

– Vi regner med at det kan bli mye folk, og derfor skal vi ha vakter i terrenget rundt Rampestreken for å hjelpe til så publikum får en god og trygg opplevelse.

Tar ansvar

– Rampestreken er plassert i en bratt fjellside, men dere mener at det er et forsvarlig sted å invitere mye folk?

– Ja, absolutt. Vi tar ansvar for arrangementet, men regner også med at folk tar ansvar for seg sjøl og at de er forsiktige med hvor de beveger seg i terrenget.

– Kan du love at alle vil få en god konsertopplevelse rent lydmessig?

– Det er klart det blir en utfordring, og det blir spennende å se hvordan det vil fungere. Men vi frakter opp lydutstyr som skal gjøre at lyden vil bære bra utover i landskapet.

– Våger du å gjette hvor mange som vil ta turen til fjells?

– Jeg må innrømme at vi er veldig usikre, men det er tross alt ikke et sted som alle har anledning til å komme, men det kan bli trangt om plassen.

500?

– Hva om det kommer 500 tilskuere?

– Vi får se hvor mange det blir, vi er spente og aner ingenting om hvor stort publikum vi får!

– Har det vært vurdert å flytte konserten opp til toppen på Nesaksla?

– Nei, det er ikke aktuelt. Det har også sammenheng med at vi setter konserten inn i tanken om arkitektur som et gjennomgangstema for årets fjellfestival. Rampestreken er et byggverk ute i naturen, og slik sett har vi en tanke bak ideen om å arrangere konserten der.

– Når bør tilskuerne begynne å bevege seg opp i fjellet for å komme fram i tide?

– Man bør beregne en times vandring, og det kan være greit å være tidlig ute for å sikre seg en god plass. Da bør man kanskje begynne å gå oppover i 16-tida.

– Konserten er gratis og åpen for alle. Det blir ikke salg av mat og drikke, så publikum må ta med seg alt de har behov for i ryggsekken, anbefaler styreleder for Norsk Fjellfestival Marianne Brevik.