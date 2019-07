Operakonsert på Rampestreken

Nyheter

Operasangeren Michele Manfré har blitt avstandsforelsket i den romsdalske fjellverden og ba om å få lov til å opptre under fjellfestivalen.

Det var selvfølgelig et tilbud som det var umulig for festivalledelsen å si nei til. Og hva var vel da mer naturlig enn tanken på la kaskader av klassiske sangperler bli slynget utover i landskapet fra Rampestreken – det luftige utsiktspunktet som henger utover avgrunnen oppunder toppen på Nesaksla?

Historien

Slik forklarer festivalsjef Solrun Sylte historien bak den unike konsertideen:

– Det er Kjetil Siem som har fått i stand dette. Tenoren, Michele Manfré, sang i et bryllup Kjetil var med i, og han skjønte med en gang at han måtte komme og synge i Romsdalen. Med temaet arkitektur, fant vi ut at det kunne vært artig om han står ute på Rampestreken og synger. Han kommer hit i tre dager, fra Venezia der han bor, for å gjøre dette, sier Sylte.

Konserten får også et lokalt tilsnitt ved at Manfré har invitert Anniken Solli Mork fra Åfarnes til å medvirke på konserten, både i form av duetter der de synger sammen og solonumre fra begge to.

Partner

Michele Manfré ankom Åndalsnes natt til tirsdag, men tirsdag ettermiddag hadde Anniken Solli Mork ennå ikke rukket å hilse på sin musikalske partner.

– Det var Kjetil Siem som ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg å være med på konserten. Det er selvfølgelig Manfré som er hovedattraksjonen, men jeg måtte jo bare svare ja på det spørsmålet. Det er ikke ofte jeg får sjansen til å synge sammen med en italiensk sangstjerne, sier en leende Anniken Solli Mork.

Hun innrømmer at det kiler litt i magen, ikke bare fordi hun skal synge fra en scene som er kjent for å kunne ta pusten fra folk med høgdeskrekk. Fallhøgda er selvfølgelig også stor i en mer overført betydning.

– Jeg øver på harde livet her nå, særlig på italiensken min. Jeg har sunget litt på italiensk tidligere, men jeg må tilstå at det begynner å bli noen år siden. Så jeg skal ikke benekte at jeg er nervøs, men jeg får bare øve alt jeg kan før konserten, så går det sikkert bra!

Avsløre

– Vil du avsløre hvilke sanger som du skal framføre, enten i duett eller som soloartist?

– Det blir i hvert fall «Amigo Pará Tempre» og «Time to say goodbye», to operasanger av det lette slaget som mange sikkert kjenner fra før. Og så har Manfré utfordret meg til å delta på en til, men den har så mye vanskelig italiensk tekst at jeg er litt usikker ... vi får se hva det blir til når konserten nærmer seg. Ellers skal jeg også framføre noen sanger alene.

Ytterst på rampen

Anniken Solli Mork vet ennå ikke så mye om det praktiske opplegget rundt konserten.

– Hva med publikum – hvor skal de oppholde seg mens dere synger ute på plattformen?

– Det vet jeg heller ingenting om, men de må vel bare finne seg en plass i terrenget rundt Rampestreken!

Anniken Solli Mork er relativt godt kjent for musikkpublikumet i Rauma fra tidligere. Hun er utdannet innen klassisk sang og har medvirket blant annet i Operaen i Kristiansund. Hun har sitt eget band, Digitale seter»

Michele Manfre har et langt rulleblad som sanger og har holdt konserter mange steder rundt om i verden med verker fra alle de store operakomponistene på programmet.