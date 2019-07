Rødt farenivå for Veslemannen igjen - ny evakuering for beboerne

Nyheter

Farenivået ble satt til oransje 5. juli. Bakgrunnen for dette var at det var kommet 25 cm nysnø i fjellet og varsel om varmere vær.

– Mye av snøen smeltet lørdag, og natt til søndag økte bevegelsene betydelig i et område i den øvre delen. Det har gått mange steinsprang fra området. I morgentimene søndag er det tegn på at bevegelsene øker i nedre delen, og vi setter derfor rødt farenivå, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i en pressemelding.

Forflytning siste døgn har vært 163 mm/døgn i øvre del av fjellpartiet og 15 mm/døgn i frontpartiet. Ved rødt farenivå kommer NVE med to rapporter daglig, publisert ca kl 09:00 og ca kl 18:00.

Dette er andre gang i år at innbyggerne må evakueres på grunn av fare for fjell. Også forrige søndag og mandag var det rød faregrad for fjellet.