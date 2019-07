Fortsatt rødt farenivå for Veslemannen - beboerne er evakuert

Nyheter

– Mye av snøen smeltet lørdag, og natt til søndag økte bevegelsene betydelig i et område i den øvre delen. Det har gått mange steinsprang fra området. I morgentimene søndag er det tegn på at bevegelsene øker i nedre delen, og vi setter derfor rødt farenivå, skrev seksjonssjef Lars Harald Blikra i en pressemelding søndag formiddag.

Søndag kveld rapporterer vakthavende geolog Gudrunn Majala at bevegelsene har fortsatt å øke utover dagen.

- Vi ser fremdeles at det går mye steinsprang fra området. Utover dagen har det også vært noe økning i den nedre delen av fjellpartiet. Det er ikke mye snø igjen oppe på Mannen, men vi ser at det ligger en del snø igjen i snøfonna over Veslemannen. NVE fortsetter derfor med rødt farenivå.

- Bevegelsene har utover dagen vært 212 mm/døgn i øvre del av fjellpartiet og den hastigheten er betydelig høyere enn da vi sendte ut rødt farevarsel søndag for en uke siden. I nedre del ligger bevegelsene på 15 mm/døgn i frontpartiet, sa Majala til Åndalsnes Avis klokken 20.00 søndag kveld.

Dette er andre gang i år at innbyggerne må evakueres på grunn av fare for fjell. Årets første evakuering ble foretatt forrige søndag og mandag etter oppjustering til rød faregrad.

- Vi regner ikke med å sende ut flere faregradsvurderinger før mandag morgen, sier vakthavende geolog Gudrun Majala til Åndalsnes Avis. Og dermed må beboerne under Mannen belage seg på forlenging av evakueringen minst en natt til.