37 mennesker druknet første halvår

– Vi oppfordrer alle til å løfte blikket og pass godt på hverandre i sommer. Det vil medvirke til at nedgangen fortsetter, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet i en pressemelding.

Redningsselskapet drukningsstatistikk for første halvår viser at 20 personer druknet etter fall fra land eller brygge mellom januar og juni. Ni personer druknet fra fritidsbåt (inkludert to fra kajakk/kano), mens to tenåringsgutter omkom under bading. De resterende seks druknet etter at tre biler havnet i vannet, under dykking, et basehopp og fall fra passasjerbåt. Fortsatt preges statistikken av godt voksne menn, og kun to av de som har druknet så langt i år er kvinner.

Færre har druknet i forbindelse med bading, bruk av fritidsbåt og etter fall fra land/brygge. Det har heller ikke vært drukningsdødsfall fra yrkesfartøy så langt i år.

– Nedgangen i antall drukninger har vært tydelig i april, mai og juni. Været har vært langt dårligere enn i samme periode i fjor, så noe av forklaringen ligger nok her. Færre oppholdt seg på, ved og i vannet i denne perioden, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

Nedgangen fra tidligere år når det gjelder drukning fra fritidsbåt, fortsetter i år.

– Dette er veldig positivt. Økt fokus på sikkerhet og gode holdninger, vestpåbud og at alle som er født etter 1980 må ha båtførerprøven kan være medvirkende årsaker, sier Krangnes.

I 2018 druknet 18 personer under bading. Redningsselskapets gjennomgang av badeulykker de siste fem årene, viser at 70 prosent av alle slike drukningsdødsfall skjer i juli. Barn i barneskolealder, ungdom og eldre mennesker er mest risikoutsatt.

– Noen sekunders uoppmerksomhet kan være for mye. En drukningsulykke skjer forferdelig fort, så hold barna under konstant oppsyn på badetur, oppfordrer Krangnes, som også ber foreldre ta en badevett-prat med tenåringene.

– Tenåringer tar ofte sjanser, og tøffer seg for hverandre. Det er tøffest å ikke ta risiko, sier Krangnes.

En av tre som omkommer under bading er 70 år eller eldre.

– Tenk over om du er i like god form som før, hvis det er lenge siden du badet. Ta hensyn til egen helse, svøm langs land og unngå å bade alene, råder Krangnes.