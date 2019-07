– Håper vi er med på fremtidige planer

Nyheter

Bobilparkering på Bane Nor sin eiendom øst for Tindekaia, er planer som har vært snakket om i lang tid. Ivar Åndal og Lars Kroken kom i januar i 2018, med et forslag til inngjerdet bobilparkering med tilrettelagt sanitæranlegg, tømmestasjon for både gråvann og toalett, og skikkelig tilgang til vann og elektrisitet. De så også for seg på sikt, en båthavn, en promenade i forlengelse av den som går langs kaia i sentrum, og en badestrand. De var opptatt av å få på plass et tilbud til båtfolket som kommer på besøk, som har vært etterspurt i mange år. Kostnadene for anlegget ville ligge på fem til ti millioner kroner.