Utbedringen av Flatmark-Monge-Marstein: – Byggestarten blir utsatt

I begynnelsen av mai uttalte prosjektleder i Statens vegvesen, Rolf Arne Hamre, at de måtte ha tempo i arbeidet og at de burde sende det til kommunen seinest 16. mai, hvis de skulle ha håp om å få planen godkjent i år. Han la heller ikke skjul på at de hadde for dårlig tid til å gjøre et fullgodt arbeid. Kort tid etter ble det klart at Vegdirektoratet uansett setter ned foten.