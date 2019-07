Nyheter

– Natt til tirsdag synker temperaturen, og det er ventet overgang til sluddbyger og snøbyger over ca. 800 meter. Det er en mulighet for at snøen kan legge seg lokalt på bakken. Faren for at snøen legger seg i veien er størst på nattetid, melder Meteorologisk institutt.

Farevarselet gjelder for Nordfjord og Møre og Romsdal fra natt til tirsdag til natt til torsdag.

Været kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.