NVE sett ned farenivået

Nyheter

Det seier NVE i dagsrapporten tirsdag morgon.

- I går kveld blei det kaldare og nedbør har komt som snø. Sidan det ikkje kjem vatn til fjellpartiet har hastigheitene blitt noko reduserte. Hastigheita er rundt 70 mm/døgn i øvre del av fjellpartiet og rundt 10 mm/døgn i frontpartiet. Det er meldt kaldt dei neste dagane, og at nedbøren i hovudsak skal komme som snø. På bakgrunn av dette velger NVE å senke farenivået til gult.

Det vil seie at dei som bor under Veslemannen no kan flytte heim.