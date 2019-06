LOs sommerpatrulje i Rauma: Avdekket flere lovbrudd

Nyheter

LOs Sommerpatrulje besøkte torsdag Valldalen, Trollstigen og Åndalsnes. De har blitt tatt godt imot i bedriftene. Men:

Jobbsjekkerne som leter etter dårlige arbeidsforhold De kommer uanmeldt, men blir sjelden avvist. LOs sommerpatrulje er på vegen og leter etter dårlige arbeidsforhold.

- Etter å ha besøkt for det meste turistnæringen i disse bygdene så finner vi nok en gang 50% brudd blant de besøkte bedriftene, skriver patruljen i en pressemelding.

Her er lovbruddene:

Sommerpatruljen fant syv bedrifter som ikke gir overtidsbetaling slik som loven sier en skal ha etter 9 timers arbeidsdag eller etter 40 timer sammenlagt arbeidstid i uka.

I noen bedrifter er hviletiden mellom arbeidsperiodene for korte. Det skal være minst 11 timer hvile mellom f.eks kveldsvakten og neste vakt morgen etter, om ikke annet er avtalt med tillitsvalgte.

Et høyt antall brudd på manglende verneombud, samt manglende oppslag og informasjon om hvem som er valgt som verneombud i bedriften. De samme bedriftene har også en tendens til å ikke ha gjort tilfredsstillende risikovurdering på arbeidsforholdene angående HMS slik arbeiderne har et trygt og forutsigbart arbeid.

- Sjefen har ansvaret for HMS i bedriften og nok en gang så må vi være litt ekstra strenge slik at bedriftene får på plass verneombud i bedriften. Dette gjelder også bedrifter som kun er åpen i sesongen, og det er forståelig at det ikke sitter fremst i pannebrasken når det er så mye som skal gjøres. Men det er ingen unnskyldning år etter år å ikke ha dette på plass, skriver de i pressemeldingen.