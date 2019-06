Høyesterett har avvist anken i helsehusrettsssaken

Nyheter

- Det føles fantastisk bra, men det skulle også bare mangle, spør du meg. Det er jammen godt at fornuften seiret til slutt, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad til Åndalsnes Avis.

Når Høyesteretts kjæremålsutvalg nå har avvist anken fra Veidekke, betyr det at saka er endelig avsluttet.

- Jeg er glad for at rettferdigheten seiret og at vi nå kan se framover, sier ordføreren.

Vant i hver sin rettsinnstans

I mars ble det klart at Rauma kommune vant i lagmannsretten mot Veidekke. Dommen var ikke enstemmig. I tingretten var det Veidekke som vant, og Rauma kommune som anket. I mai ble det klart at Veidekke anket saken til høyesterett.

Nå er det altså klart at Høyesterett ikke vil behandle saken, og dommen fra lagmannsretten blir stående.