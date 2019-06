NVE kommer ikke til å forsøke vanneksperiement i år

Nyheter

Farenivået for Veslemannen ble 13. juni økt til gult farenivå – det nest laveste farenivået. Bakgrunnen for økningen var økte bevegelser i fjellet på grunn av snøsmelting. 27. juni opprettholder NVE faregraden, og skriver i sin dagsrapport at bevegelsene det siste døgn har vært 11–14 mm i øvre del, og omkring 3 mm i nedre del av fjellpartiet.