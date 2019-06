Motorsykkel og personbil i sammenstøt i Rauma

Nyheter

- Ingen personer ble skadet, sier operasjonsleder Tone Holst-Dyrnes ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Ulykken skjedde ved 11.30-tiden da en motorsykkel og en personbil kolliderte i krysset ved Circle K på Åndalsnes.

- Førerne var to menn i 50-åra. Det er ikke meldt om personskade. Det ble til den ene føreren utferdiget et forelegg for brudd på vikeplikten, opplyser operasjonslederen til Åndalsnes Avis.