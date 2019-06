Det er Utrykningspolitiet (UP) som søndag kveldhar avholdt fartskontroll i 80-sona i Innfjorden på E136.

Fem førere fikk førerkortet beslaglagt, og en blir anmeldt for manglende sikring av last, melder politiet på Twitter.

