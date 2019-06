Sterkt bortepoeng mot tabelltopp - skulle hatt alle tre

Nyheter

- Dette var en veldig bra kamp av oss. Spesielt defensivt var det bunnsolid. Vi slapp til Tomrefjord bare tre ganger i løpet av hele kampen, mens vi sjøl hadde åtte veldig gode muligheter med bl.a. to stolpeskudd og to situasjoner der vi var aleine med keeper. Jeg tror det viser et godt bilde av styrkeforholdet i denne kampen, sier ÅIF-trener Kim Hugo Nyheim til Åndalsnes Avis.