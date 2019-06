Trollstigen på CNNs topp ti-liste

Nyheter

CNN har publisert en liste med det de mener er verdens "ten most harrowing roads" - direkte oversatt, de ti mest opprivende vegene å kjøre på.

De innleder reportasjen slik:

"Ready for a road trip you'll never forget? Set your sights on one of these adventurous stretches of highway that provide access to some of the most arresting scenery on the planet. These are hands-on drives: none of our 10 picks will allow you to let your guard down or let cruise control do most of the driving"

På lista er fylket sterkt representert - her finner vi nemlig både Trollstigen og Atlanterhavsvegen.