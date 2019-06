Fylkesledere i Frp kan godt vente til august på bomløsning

Nyheter

– Det er bedre å bruke litt tid på et godt resultat – og komme med dette tidlig i august enn å haste noe fram, sier fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp til VG. Han var en av anførerne i bompengeopprøret i Fremskrittspartiet i starten av juni og tok til orde for at partiet kunne gå ut av regjering hvis ikke de andre partiene var villige til å forhandle om lettelser i bompengebelastningen.

– For oss er det om å gjøre å få bompengene mest mulig ned. Jeg oppfatter at dette har også de andre regjeringspartiene tatt innover seg. Så har vi klart og tydelig kommunisert hva som er riset bak speilet. Men det beste for oss er å sitte i regjering og påvirke i stedet for å overlate bompengepolitikken til Jonas Gahr Støre og Ap, sier Sve.

Det var samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) som på Politisk kvarter i NRK onsdag morgen antydet at et utfall av forhandlingene først kunne komme i august.

Også fylkeslederne Johan Aas i Innlandet Frp og Frode Gaasland Hestnes i Vestfold og Telemark Frp mener det er uproblematisk å vente til august.

– Nå er det viktig at partene får forhandle i fred. Det vil være dumt å kreve at dette skal fullføres før sommerferien. Vi er utålmodige, men hvis man trenger tiden til august, så vil det være dumt å avvise det, sier Aas.

