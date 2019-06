Aldersgrensen for helseattest heves

Nyheter

Nå heves aldersgrensen for å få helseattest fra 75 til 80 år, og varigheten av helseattesten økes fra to til tre år. Endringene trer i kraft fra onsdag 19. juni.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

– Vi får nå et system som er mindre byråkratisk. Bilen er kjempeviktig for mange eldre, spesielt i distriktene, og det er mye stress og bekymringer for en del eldre med det systemet som har vært, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.