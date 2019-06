Nyheter

Andelen som er sikre på at de vil ha elbil som sin neste bil, har økt siden 2017.

Undersøkelsen, som tar for seg nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, viser at 35 prosent svarer at de vil velge elbil som sin neste bil. Det er en økning fra 28 prosent for to år siden, opplyser NAF i en pressemelding.

Nesten halvparten av de yngre svarer at det blir elbil ved neste bilkjøp. Blant dem som allerede har gått fra bensin- og dieselbiler, vil to av tre fortsette med elektriske kjøretøy.