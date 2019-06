Fortsatt gult farenivå for Veslemannen

Nyheter

Etter at hastigheten økte onsdag og torsdag, ble farenivået hevet på torsdag fra grønt til gult for Veslemannen. Mandag er faregraden fortsatt på gult, og NVE skriver i sin ukesrapport at:

"Hastigheten for frontpartiet som er viktig for stabiliteten, økte til 3 mm pr døgn, men har avtatt noe mot slutten av uka, og er nå rundt 2 mm pr døgn. Radardataene har vist hastigheter på 10-18 mm pr døgn i den øvre delen, men her gir snø i terrenget noe usikkerhet i måleverdiene. Radarmålingene har vært i stabil drift"

Bevegelsene i Veslemannen har endret seg lite etter at farenivået ble hevet til gult torsdag.

- Bevegelsene har økt siden målingene startet høsten 2014, særlig de to siste åra har denne utviklingen vært tydelig. I år øker bevegelsene tidligere enn de siste årene. Den tidlige økningen i bevegelse kan skyldes at fjellpartiet er svært svekket fra de tidligere års store bevegelser. Det har også vært mye snøsmelting den siste måneden, og siste uken har det vært omkring 80 cm snøsmelting, skrev NVE da de satte opp farenivået torsdag.