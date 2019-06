Ordfører: – Spennende med ny aktør

Nyheter

– Umiddelbart vil jeg si at vi er positive og innstilte på samarbeid. Og vi har veldig store forventninger til dem som kjører tog på Raumabanen. Det sier jeg som styreleder i Romsdalen AS. Som ordfører vil jeg si at det er dette som Staten har bestemt, og det er bra for oss. Det er spennende å få inn nye aktører – det blir en ny epoke. Det viktigste for kunden er at det blir et godt tilbud.