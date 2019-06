Brakk foten i Via ferrataen - ble hentet av helikopter

Nyheter

En kvinne i 50-åra har blitt hentet av helikopter etter et uhell i Via ferrataen på Åndalsnes.

- Den skadde har brudd i en fot, og blir fraktet til Ålesund sjukehus, opplyser politiet på Twitter.

Den alpine redningsgruppa og mannskap fra Rauma brannvesen bisto for å hjelpe den skadde.

Politiets operasjonssentral opplyser at kvinnen var en del av et følge på fem-seks personer, og at det var en annen i følget som meldte fra om det som hadde skjedd.

- Tilfeldigheter gjorde at det var et redningshelikopter like i nærheten, opplyser operasjonslederen.

Kvinnen skal ikke være hjemmehørende i Rauma.