Passasjervekst på Raumabanen

I perioden januar til april var det 31.948 passasjerer som reiste med regiontogene på Raumabanen. Dette melder Vy i en pressemelding.

Veksten i antall passasjerer er på 2.904.

Tallene for årets første fire måneder viser en samlet vekst på 5,6 prosent for togtrafikken i Norge, sammenlignet med samme periode i 2018. Totalt ble det gjort over 24 millioner togreiser med Vy fra januar til og med april 2019.

- Et godt togtilbud som tar de reisende dit de skal på en god måte, er svært viktig. Vi ser hele tiden på hvordan vi kan gi kundene gode opplevelser, utvikle tilbudet vårt ytterligere og bruke togene på en best mulig måte for flest mulig. Vi ser også tydelig at nye tog og nybygging som gir et bedre togtilbud, får kundene til å strømme til togene. God punktlighet gjør også at vi får fornøyde kunder, noe vårens måling av kundetilfredshet viser, sier konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen.