To personer står fast ved Kvanndalstinden

Politiet i Møre og Romsdal melder at de lørdag klokka 20.08 fikk melding om at to personer står fast like ved Kvanndalstinden, og at de to ikke kommer seg ned. Politiet opplyser i Twitter-meldingen at helikopter sendes til stedet.

Leder for politiets operasjonssentral, Tove Anita Asp, sier til Åndalsnes Avis, klokka 21.45, at helikopter fra Florø er på stedet og at helikopterets redningsmann er satt av. De forbereder uttak av de to personene.

- De har også tatt med seg noen fra Romsdal fjellredningsgruppe, som er i backup, sier hun.

Operasjonslederen sier turfølget, en mann og ei dame i 40-åra, satte seg fast på veg ned fra Torshammeren.

- Tauet deres har kilt seg fast, og de kommer ingen veg. De er ikke i fare og det er ingen skader.

Ifølge operasjonslederen er ikke de to fra Rauma, men begge er heimehørende i Romsdal.