Prøvefisket starta 1. juni:

Stor spenning til om laksen kommer tilbake til elvene i Rauma: – Vil bety enormt mye

– Det er veldig, veldig spennende det som skjer nå. I over 30 år har vi levd i håpet om at elvene våre skal bli friske igjen. Årets prøveseong vil avgjøre om laksefisket kan starte opp igjen for fullt til neste år.