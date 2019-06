Arbeiderpartiet med valgløfte: – Vil frede skolene i fire år

Nyheter

– Grafene viser at antall elever går ned, og hvis man ikke gjør noe, så blir det en selvoppfyllende profeti. Vårt løfte er at vi skal bygge ny barne- og ungdomsskole i Måndalen, vi skal ikke røre skolen på Åfarnes og vi vil ha dialog med både Nordsida og Sørsida med tanke på å få fram prosjekt som bidrar til vekst og optimisme, sier førstekandidat Per Vidar Kjølmoen.