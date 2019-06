Nyheter

Rauma Brannvesen rykket i 12 -tida torsdag, ut på en utløst brannalarm på Raumasenteret.

- Vi har fått melding om at det var os og røyk fra en panne på et kjøkken, som utløste alarmen. Det er luftet ut og alt er OK nå, opplyser vakthavende politi på operasjonssentralen .