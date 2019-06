Nyheter

Formannskapet støttet rådmannens instilling, og gikk inn for at maksimal parkeringstid i parkeringssonen for Åndalsnes sentrum skal reduseres fra tre til to timer.

I tillegg vil de innføre en times korttidsparkering for gateparkering inn mot Kvartal 1 og 2. Endringene skal gjelde fra 1. juli, dersom kommunestyret er enige i vedtaket.

Politikerne vedtok også at det skal gjennomføres en evaluering av parkeringssituasjonen på Åndalsnes etter årets sesong.