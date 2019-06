Rektor: – Vi er nedpinte

Nyheter

Det var i slutten av april at Fylkesmannen i Møre og Romsdal sendte Rauma kommune et varsel om pålegg om retting av lærernorm. Etter å ha gått igjennom tall for skoleåret 2018/2019, hadde Fylkesmannen funnet ut at Isfjorden barneskole ikke oppfyller lærernormen for 1. til 4. trinn. Her er normkravet at det skal være maksimalt 16 elever per lærer. Ifølge Grunnskolens informasjonssystem, som er tallmaterialet som Fylkesmannen legger til grunn, hadde Isfjorden skole 18,1 elever per lærer på disse trinnene.