- Alle usikrede planoverganger skal vekk, men det vil ta noen år før vi er i mål

Torsdag 6. juni markeres den internasjonale planovergangsdagen for 11. år på rad fra Jærbanen i sør til Ofotbanen i nord.

– Hvert år skjer det flere trafikkulykker på planoverganger. Noen har ført til tragedier og det er veldig vondt å tenke på. Ikke alle er klar over hvor farlig det er å krysse en jernbanelinje. Ulykker kan forebygges, og derfor benytter vi planovergangsdagen til å fortelle trafikantene hvor viktig det er å være oppmerksom. Tog kan verken bråbremse eller svinge unna. Lokfører tuter og bremser, men blir vitne til at ulykken inntreffer uten å kunne stoppe i tide, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR i en pressemelding.

Siste tre år er 72 usikrede planoverganger lagt ned. Siden 1950 er det fjernet over 1500 planoverganger i Norge og ulykkestallene går nedover.

– Vi jobber kontinuerlig med å legge ned planoverganger. I år bruker vi 120 millioner kroner på fjerning og sikring. De farligste prioriteres først. Alle usikrede skal vekk, men det vil ta noen år før vi er i mål, sier Thor Erik Skarpen.

– Det er et krevende arbeid å legge ned en planovergang. Alternative løsninger og private rettskrav må tas hensyn til.

Det koster i gjennomsnitt to til tre millioner kroner å få lagt ned en planovergang, skriver Bane NOR i pressemeldingen. Alle usikrede planoverganger er på privat vei, på privat grunn. På offentlig vei er alle planoverganger sikret med lyd og lys, eller lyd, lys og bom.

Det er ikke mindre enn 179 planoverganger mellom mellom Åndalsnes og Dombås. Av disse er bare fem sikret med bom, og 84 er sikret med grinder. De resterende er usikrede planoverganger.