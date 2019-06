Kommunalministeren: – Det blir krevende for Rauma å stå alene

Nyheter

– Jeg er helt sikker på at vi ikke kommer til å kunne opprettholde den kommunestrukturen vi har. Over halvparten er under 5.000 innbyggere, over hundre er under 3.000. Og jeg hører nå fra lokalpolitikere langs hele landet, at de greier seg ikke sjøl. De inngår utstrakt samarbeid med naboene. Jeg vil heller ha på plass større kommuner, rett og slett fordi da er man i stand til å forvalte de oppgavene man har. Og det er jo sånn at innbyggerne her har akkurat de samme forventningene som innbyggerne i Bergen og Oslo og andre steder, og det blir mer og mer krevende jo mindre de er.