Nye tal frå Nav: Lågare arbeidsløyse i Rauma

Nyheter

– Vi har hatt ei god utvikling av arbeidsløysa i Møre og Romsdal hittil i 2019. I januar hadde vi omtrent same arbeidsløyse her som i landet, medan vi no har 0,13 prosentpoeng lågare. Samanlikna med same tid i fjor har vi ein reduksjon på nesten 10 prosent, medan landet totalt har omtrent same arbeidsløysa no som for eit år sidan, seier direktør Stein Veland i ei pressemelding.

I mai 2019 er 2 777 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,0 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 9,3 prosent frå same månad i fjor.

I Rauma er det 63 personar heilt ledige; 41 menn og 22 kvinner, som er 1,6 prosent av arbeidsstokken. Det er ein nedgang på fire personar frå april 2019, men ein vekst på tre det siste året.