Kjøligere i mai enn i april flere steder

For første gang på 150 år at det har vært varmere i april enn i mai i Bergen.

I Vestlandshovedstaden endte middeltemperaturen for mai på 9,4 grader, mens april som var unormalt varm, hadde 9,8 grader i gjennomsnitt.

I Ålesund var det en hel grad varmere i påskemåneden april med 9 grader, enn i mai hvor middeltemperaturen var på 8 grader. I vestlandsbyene Kristiansund og Florø var middeltemperaturen også lavere enn i april.

Mai måned har flere steder vært betydelig kaldere enn den var i fjor.

Mai 2018 var den suverent varmeste siden 1900, og månedstemperaturen for hele Norge lå 4,2 grader over normalen. Og det ble satt ny varmerekord for Norge da det ble målt 32,7 grader i Etne i Hordaland.

