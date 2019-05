Difi varsler nettbutikk-tilsyn: – De har et forbedringspotensial

Nyheter

Siden 2013 har Norge hatt krav om at digitale løsninger skal være såkalt universelt utformet – altså lett tilgjengelige for alle.

Året etter begynte Difi å føre stikkprøvetilsyn med store nettbutikker i landet for å undersøke om de oppfylte disse kravene. Resultatene har vært nedslående, og derfor varsler direktoratet en ny tilsynsrunde i år av ti store nettbutikker fra og med 1. juni.

– Bare halvparten av målingene for nettbutikkene har gitt resultater i samsvar med kravene til universell utforming. Det betyr at mange opplever store hindringer når de skal handle på nett, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.

– Nettbutikkene har et forbedringspotensial, slår hun fast.

Vekst

Internetthandelen er i kraftig vekst her til lands. Virkes handelsrapport fra 2017/2018 viser at denne netthandelen øker betraktelig mer enn handel i butikk. Tall fra SSB viste samtidig at nettbutikkene i Norge solgte for over 21 milliarder kroner i 2017, en vekst på 13,5 prosent fra året før.

Med nettbutikker kan man handle når man vil og hvor man vil, i motsetning til tradisjonelle butikker der man må møte opp fysisk til gitte åpningstider. Hensikten med å sikre universell utforming av nettbutikkene er at alle skal kunne nyte godt av denne handlemetoden.

– For kunder med ulike funksjonsnedsettelser kan netthandel være et viktig alternativ til den fysiske butikken. For den som ikke ser, skal man for eksempel i nettbutikken kunne få lest opp farge og størrelse på plagget og dermed kunne handle uten assistanse. For eldre kan det å handle på nett gjøre hverdagen enklere for eksempel fordi man slipper å gå til butikken på glatt vinterføre, sier Rygg.

Kan få tvangsmulkt

Forrige måling av universell utforming fra 2018 tok for seg 22 nettbutikker innen sport, klær, elektronikk, møbel, kosmetikk og annet. Kun litt over halvparten (52 prosent) av testene viste samsvar med kravene til universell utforming.

– Blir det avdekket brudd på regelverket, vil nettbutikkene få en frist på å rette det opp. Gjør de ikke det, har vi sanksjonsmuligheter, og i siste instans kan vi ilegge tvangsmulkt, sier Rygg.

Regelverket om universell utforming gjelder også for betalingsterminaler. På landsbasis er det utplassert 155.000 slike terminaler i butikker, kiosker, restauranter og bensinstasjoner. Foreløpig har ikke Difi hatt tilsyn med disse, men det vil de starte med fra og med 2020.