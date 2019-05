Daniel Craig på plass på Sunnmøre

Nyheter

I tillegg til Craig, har flere varebiler merket med Pinewood og Movie Makers har inntatt bygda. Kanalen får bekreftet av uavhengige kilder at de er engasjert til å levere tjenester i forbindelse med innspillingen.

Pinewood er kjent som innspillingsstudio for James Bond-produksjonene. Nå er store mengder produksjonsutstyr i ferd med å bli fraktet på plass for en større filminnspilling. Crewet skal være på 120 personer, ifølge en kilde.

– Jeg har ingen kommentarer til hva som skal skje her, sier linjeprodusent Per Henry Borch.

Bond-ekspert Morten Steingrimsen sier han er imponert over at Sunnmøre ser ut til å ha blitt valgt ut som et av innspillingsstedene.

– Det er nesten sånn at jeg ikke tror det. Jeg må innrømme at det nok ikke har gått helt opp for meg. Dette området av Sunnmøre har Norges flotteste natur, så dette må de bruke for alt det er verdt, sier han.

I mars og april ble det spilt inn scener til «Bond 25» i skogen i Nittedal i Akershus.