Se kommunestyret direkte her

Her finner du sakslisten til møtet, og det har i tillegg kommet inn ytterligere to saker - en interpellasjon om å justere ned eiendomsskatten, og et spørsmål til ordføreren om busslommer i områdereguleringa for Troa - Stokkekaia.

I dagens møte skal politikerne ellers vedta driftsform for kjøkkenet på Helsehuset, gi høringsuttalelse om grensejustering for Vågstranda, gi en uttalelse om Måndalen friskole og gjøre en endelig godkjenning av investeringsbudsjettet for 2019.

Møtet er berammet fra klokka 14.00 til klokka 20.00, og blir som vanlig avholdt i rådhussalen. I direktesendingen over kan du følge møtet.