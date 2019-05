– Utsett saka

Nyheter

I et leserinnlegg oppfordrer Parley Augustsson kommunestyret om å vente med å komme med høringsuttalelse i grensejusteringssaka om Vågstranda. Han mener det er større sannsynlighet for at et nyvalgt kommunestyre, til høsten, vil velge å ikke tilråde grensejustering. Formannskapet vedtok i begynnelsen av mai at de tilråder en grensejustering.