Raumabana i et historisk perspektiv

Vi har heldigvis fått som overskrift i Åndalsnes Avis: «Jubel for godstoget».

Raumabana hadde sin innviingsfest 29. november 1924, og i den sammenheng skreiv dikterpresten Anders Hovden (jfr. «Fagert er landet») et innlegg i Sunnmørsposten som fikk overskrifta «Austlandsbrev», datert 28. november 1924.

Der ser vi at det ble tenkt akkurat slik som vi tenker nå: La oss få godstrafikken over på bana.

Og: Hovden har selvsagt registrert at Raumabana må bli en turistattraksjon.

Austlandsbrev

Utdrag av et avisinnlegg i Sunnmørsposten:

«Ein stor Noregs dag vert det no Raumabana vert opna. Gildt å hatt fått vore med.

Ja, Mørejarlen, Odm. Vik, har bede meg, men, men – tida tillæt meg ikkje ei slik ferd på denne årstid. Haust og vår er det mest bruk for prestane heime.

Raumabana vert eit av dei store vidunder i verda. Det er villare å fara der enn med sjølve Bergensbana.

Make til fjellgard vil ein knapt få sjå, fyrst Hornet og Vengestindane, og so det mest storslagne: Trolltindane like innpå seg, og so denne runddansen inni fjellet. Eg totte det var gildt å fara der i sumar.

No bør fisken der vestanifrå koma like aust til landegrensa. Tenk, um me nordmenn her aust no vilde vera so norske, at me let vera å kjøpe all denne fisken frå Danmark og heldt oss til vår eigen fisk! Fisk hev me då nok av i Noreg!

Men frakta, den er so dyr. Skulde ’kje staten, i fyrste tid i alle fall – til å få handelen i gong – setja ned fraktprisane for fisk på Raumabana og andre linjor til Austlandet? Det ville visseleg vera god økonomi i det».

Toten, 28. november 1924

Anders Hovden

P.S: Innviingsfesten var 29. november 1924.