– Etableringa av Norsk Fjellfagskole forsterker Raumas fantastiske potensial

Nyheter

Dette sier Nils Øveraas i en kommentar til Åndalsnes Avis.

Øveraas er bosatt på Høvik i Oslo, men er født og oppvokst i Molde. Han har i lengre tid hatt en sentral rolle innen det organiserte friluftslivet i Norge, og var generalsekretær i Den norske turistforening (DNT) fra 2013 til 2018.

Sammen med kronprins Hakon stod Øveraas for grunnstein-nedlegginga da Norsk Tindesenter ble offisielt åpna på Åndalsnes i 2013, og han har sittet i styret for Tindesenteret helt siden oppstarten for seks år siden.

Folk vil til Romsdal for å lære

– Vi er inne i ei tid da veldig mange vil oppleve mer og lære mer om natur og friluftsliv. Nå samles mer og mer kompetanse og aktiviteter i Romsdalen, ikke minst i tilknytning til fagmiljøet ved Norsk Tindesenter, sier Nils Øveraas til Åndalsnes Avis.

– Jeg tror at vi i åra framover i enda større grad vil se at det er til Åndalsnes og Romsdal folk vil dra for å oppleve friluftsliv og tindesport, men også for å lære mer om ulike sider ved friluftslivet og friluftslivskulturen, sier Øveraas.

– Åndalsnes og Romsdal har en veldig sterk kombinasjon og tradisjon, og det er så utrolig mange opplevelser og muligheter som ikke har blitt tatt i bruk enda.

– Her ligger det store muligheter, og det er ikke mange steder i Norge som kan konkurrere med summen av de kvalitetene Romsdalen har.

- Kan ta toget midt inn i grøtfatet

– Og det er heller ikke mange andre steder der du kan ta toget midt inn i grøtfatet av så lett tilgjenlige opplevelser som naturen i Åndalsnes og Rauma har å by på, sier Nils Øveraas.

– Vi har i flere år jobba for å samle mer kompetanse innen tindesport og friluftsliv til Åndalsnes og Romsdal. Dette vil også styrke Norsk Tindesenter sin posisjon både lokalt, regionalt og nasjonalt, mener den tidligere generalsekræren i DNT.

Øveraas er derfor svært glad for at Nortind i forrige uke bestemte seg for å legge den nye fagskolen Norsk Fjellfagskole til Åndalsnes.

– Det var veldig gledelig, og det er enda et bidrag i den retninga vi ønsker at Åndalsnes og Romsdal skal utvikle seg.