Se over 30 bilder fra Åndalsnesløpet:

Williams (6) store løpedag - med nr. 133 på brystet

Seksåringen Willian Hanekamhaug fra Isfjorden fikk sin store løpedag under Åndalsnesløpet lørdag, som i år ble arrangert for 20. gang. William var en av 335 som stilte til start. Det er deltakerrekord og noe løypegeneral Terje Hole er mektig stolt over.