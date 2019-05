SISTE: Vegvesenet rydder snøraset på Trollstigen - trafikken passerer forbi rasstedet

Politiet fikk ved 18.30-tida lørdag kveld melding om at det hadde gått et snøras i Trollstigen. Søk med helikopter fra luftambulansen tyder på at verken biler eller personer er involvert i raset, i følge Politiet.