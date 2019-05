Utenlandske Rauma-gjester på nasjonaldagen:

– Vi blir aldri lei. Vi har vært her 48 år på rad

– Vi blir aldri lei av Rauma. Vi er her for 48. året på rad, sier det tyske ekteparet Kristin og Birger Waltz. Men for sveitseren Werner Anken er det aller første gang. For å besøke søsteren Aline på Torvika måtte han gjøre sitt livs første flytur.