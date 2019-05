Avgjørelsen er tatt: Norsk fjellfagskole blir på Åndalsnes

Nyheter

Det har vært knyttet stor spenning til hvor Norsk fjellfagskole skal legges, og det sto mellom Åndalsnes, Sogndal og Hemsedal.

Torsdag ble det kunngjort at styret har valgt Åndalsnes:

- Det var ikke enkelt for styret å velge sted. Sogndal, Rauma og Hemsedal er alle gode kandidater. Vi ønsker å takke alle som har bidratt og støttet oss i dette arbeidet de tre stedene. Ut i fra en helhetlig og lang vurderingsprosess var det et flertall i et fulltallig styre for en kandidat: Åndalsnes, skriver styret i en e-post til Åndalsnes Avis.

